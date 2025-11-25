مفوضية الانتخابات تستبعد المرشح الفائز عن منظمة بدر مهند الخزرجي

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، قراراً بإلغاء المصادقة عن المرشح مهند جبار عذاب الخزرجي "منظمة بدر" لانتخابات مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد.

وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس المفوضين، حصلت كوردستان24 على نسخة منها، أن المجلس قرر "إلغاء المصادقة عن المرشح (مهند جبار عذاب سالم الخزرجي) ضمن الحزب السياسي (منظمة بدر) في محافظة بغداد / التسلسل (3)".

وعزت المفوضية قرار الاستبعاد إلى مخالفة المرشح لأحكام المادة (7/ثالثاً) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل، والتي تشترط توافر "حسن السيرة والسلوك" في المرشح، إضافة إلى مخالفته المادة (37/ثانياً) وقواعد السلوك الصادرة عن المفوضية.

كما تضمن القرار توجيهاً لدائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بـ"حجب الأصوات التي سيحصل عليها المرشح المذكور في يوم الاقتراع"، واحتسابها ضمن القائمة التي ترشح منها، فيما كُلفت الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار الذي صدر بالأكثرية.