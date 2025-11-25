الرئيس بارزاني يستقبل السفير الفرنسي لدى بغداد

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، 25 تشرين الثاني 2025، في بيرمام، باتريك دوريل، السفير الفرنسي لدى بغداد.

وخلال اللقاء، الذي حضره أيضاً يان برِيم، القنصل العام لفرنسا في أربيل، قدّم السفير الفرنسي في بغداد تهانيه للرئيس بارزاني بمناسبة الفوز في الانتخابات، كما أعرب عن أمله في أن تسير الحوارات والمفاوضات بين القوى والأطراف السياسية في الإقليم والعراق خلال المرحلة المقبلة بشكل فعّال، بما يحقق تشكيل حكومة فاعلة ترتقي لمستوى تلبية مطالب الشعب العراقي.

كما شهد اللقاء مناقشة أوضاع العراق والمنطقة بشكل عام، والتطورات والتغييرات السياسية في العملية السياسية العراقية، واستقرار المنطقة، وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى العلاقات بين القوى والأطراف السياسية الكوردستانية.

من جانبه، قدّم الرئيس بارزاني شكره وتقديره للدور التاريخي لفرنسا، وسلّط الضوء على الحوارات والمفاوضات الأخيرة بين القوى السياسية العراقية بعد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي. كما أوضح موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني الداعم لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم وذلك عبر الحوار مع القوى السياسية الأخرى في كوردستان.