العراق يحقق أكثر من 7 مليارات دولار من صادرات النفط في تشرين الأول

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، نتائج الصادرات النفطية لشهر تشرين الأول، مسجّلةً 3.580 ملايين برميل يومياً كمعدلٍ إجمالي، من بينها 188 ألف برميل يومياً قادمة من حقول إقليم كوردستان.

ووفق البيان الرسمي، بلغت إيرادات النفط 7.033 مليارات دولار خلال الشهر ذاته، فيما بلغ متوسط سعر البرميل 67 دولاراً، ما يعكس استقراراً في مستويات الإنتاج والتسويق رغم التقلبات العالمية في أسواق الطاقة.

ويشكّل النفط المورد المالي الأساسي للعراق، إذ تعتمد الموازنة العامة على العائدات النفطية بنسبة تتجاوز 90%.

ويأتي إعلان أرقام تشرين الأول في ظل جهود حكومية مستمرة لزيادة قدرات التصدير وتحسين البنى التحتية في الجنوب، إلى جانب التفاهمات الفنية الجارية بين بغداد وأربيل بشأن تنظيم إنتاج وتصدير نفط الإقليم.

كما تتابع الأسواق العالمية باهتمام مستويات إنتاج العراق، بصفته ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك"، خصوصاً مع استمرار الحديث عن تخفيضات أو زيادات محتملة في الإمدادات الدولية خلال الربع الأخير من العام.