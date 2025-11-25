إقليم كوردستان وأمريكا يبحثان تعزيز التعاون وضمان استمرارية الاتفاقية النفطية الثلاثية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في اجتماعٍ عقد اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بحث وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، جوشوا هاريس، سبل تعزيز التعاون الثنائي والتأكيد على ضرورة استمرار الاتفاقات المشتركة بين الجانبين.

وذكرت وزارة الثروات الطبيعية في بيان أن الجانبين شددا خلال اللقاء على أهمية استمرار الاتفاقية الثلاثية الخاصة بتصدير نفط إقليم كوردستان، وضرورة أن تكون طويلة الأمد، بما يضمن استقرار عملية التصدير وتنظيمها.

وأشار البيان إلى تأكيد الطرفين عمق العلاقات التاريخية بين الشعب الكوردي والولايات المتحدة، موضحاً أن النقاشات شملت ملف تصدير النفط والمستحقات المالية لشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان.

وأعرب هاريس، بحسب البيان، عن ارتياح بلاده للخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان في ما يتعلق بإعادة تصدير نفط كوردستان وزيادة معدلات الإنتاج.

وجدد رغبة واشنطن في استمرار الاتفاقية الثلاثية ومعالجة العقبات التي تعترض تنفيذها، مؤكداً دعم بلاده لتطوير قطاع النفط في كوردستان واعتبار ملف تصدير النفط قضية استراتيجية بالنسبة للإدارة الأمريكية.

كما تناول الاجتماع آخر مستجدات المناقشات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية، خصوصاً ما يتعلق بحل الإشكالات الفنية والمستحقات المالية للشركات، إضافة إلى الإشادة بالتزام الوزارة في إقليم كوردستان بالاتفاقية الثلاثية المبرمة مع الجانب الاتحادي وشركة "سومو" وشركات الإنتاج.