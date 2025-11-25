برگشت أكريي: إجمالي رأسمال المشاريع الاستثمارية الإماراتية في كوردستان يتجاوز 3 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، برگەشت أكرەيي، أن دولة الإمارات، من خلال تطوير علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع الإقليم، تعمل على زيادة استثماراتها، وبحسب الإحصاءات فإن إجمالي رؤوس أموال مشاريعها في الإقليم يتجاوز 3 مليارات دولار.
وقال أكرەيي، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن مشاريع الإمارات نُفِّذت ضمن إطار قانون الاستثمار بطريقتين: مباشرة، وبالشراكة. وفي المشاريع المباشرة التي تبلغ رؤوس أموالها 2.6 مليار دولار، تعمل شركة تروجان–أوربيلا في قطاع الإسكان، وشركة إعمار–داون تاون في قطاع السياحة، وشركة NRCO–Agrotech في قطاع الزراعة.
وفيما يتعلق بالمشاريع المشتركة بين الإمارات والعراق في إقليم كوردستان، التي يبلغ رأسمالها نحو 4.4 ملايين دولار، أشار أكرەيي إلى أنها تضم عدة مشاريع مهمة، منها: شركة غولف مار–كارغو للخدمات، وشركة دنيا وميراك (DPD) في القطاع الزراعي، ومشروع "العين الدولية" للتأمين، وكذلك مشروع إعادة التدوير وتوليد الكهرباء من النفايات عبر شركتي نورث لايت وتدوير إنترناشونال.
وفي إطار توسيع العلاقات بين أربيل وأبوظبي، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أمس الاثنين، القنصل العام الجديد للإمارات. أحمد حسن الشحي،
وخلال اللقاء، قدّم رئيس الحكومة التهاني للقنصل الجديد بمناسبة تسلّمه مهامه، وأكد على العلاقات التاريخية والخاصة بين الجانبين، معلناً استعداد مؤسسات الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات بهدف إنجاح مهامه وتعزيز العلاقات.
من جانبه، عبّر القنصل العام للإمارات عن سعادته بالعمل في إقليم كوردستان، ونقل إلى رئيس الحكومة تحيات واحترام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الدولة ونائبه، كما أشاد بما حققته حكومة إقليم كوردستان من تقدم، وازدهار، وإصلاحات في مختلف القطاعات.