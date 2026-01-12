تصدير قافلة جديدة من منتجات "عقرة" إلى الأسواق الأوروبية

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت قافلة جديدة من المنتجات الزراعية المحلية من قضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك، متوجهة نحو الأسواق الأوروبية.

والشاحنة محملة بـ 13 طناً من الأرز الكوردي و 6 أطنان من الطحينة (الراشي) المحلية، متجهة إلى بريطانيا.

تأتي هذه الخطوة عبر شركة "آرياس" المتخصصة في تجميع وتصدير المنتجات المحلية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعريف الأسواق العالمية بمنتجات مزارعي إقليم كوردستان.

وقال صاحب شركة "آرياس"، آراس حامد: هذه هي المرة الثانية خلال عام 2026 التي نقوم فيها بتصدير منتجاتنا إلى أوروبا، لقد أرسلنا سابقاً قافلة إلى ألمانيا، واليوم نرسل هذه المنتجات إلى بريطانيا.

وأشار حامد في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن نشاطهم التصديري "لا يقتصر على بريطانيا وألمانيا فحسب، بل يشمل دولاً أوروبية أخرى مثل السويد، فنلندا، وهولندا.

يُعرف قضاء عقرة بمنتجاته الزراعية الغنية والطبيعية، لا سيما الأرز والطحينة التي ينتجها مزارعو المنطقة، ويساهم تصدير هذه المنتجات في:

* التعريف بالهوية الوطنية: رفع اسم كوردستان ومنتجاتها المحلية في المحافل الدولية.

* دعم المزارعين: توفير فرصة للمزارعين لتسويق محاصيلهم بأسعار تنافسية ومجزية.

يُذكر أن الشركة تعمل أيضاً على تجهيز وتصدير منتجات أخرى مثل السماق.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة حكومة إقليم كوردستان لتسويق الإنتاج المحلي وإيجاد أسواق خارجية لدعم القطاع الزراعي.