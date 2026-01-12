كوردستان24 تحصد جائزة دولية جديدة

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حصل الصحفي في قناة كوردستان24 شكر محمد، على جائزة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتغطيته أكبر الأحداث الدولية الرياضية، المتمثلة بنهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وغطى مراسل كوردستان 24 شكر محمد، في مدينة جدة السعودية، إلى جانب وسائل الإعلام الدولية الأخرى، نهائي السوبر الإسباني وتتويجاً لجهوده، بسبب تغطيته المهنية والاحترافية للمباراة النهائية، حصل مباشرة بعد السوبر الإسباني التي استضافتها مدينة جدة، على جائزة مخصصة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ووزارة الرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية.

وتحظى كوردستان24، بتصريح من الفيفا واليويفا لتغطية البطولات العالمية، إلى جانب عضوية مراسلها في فريق الصحفيين الدوليين في مدريد مع حصوله على الترخيص من رابطة الليغا الإسبانية لتغطية البطولات التابعة لها، والتي تنقل بشكل مباشر إلى جميع نجوم العالم.