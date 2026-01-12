شؤون الألغام في أربيل: تطهير أكثر من 800 ألف متر مربع

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة لشؤون الألغام في أربيل، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026، عن حصيلة نشاطاتها وضحايا الألغام خلال العام الماضي، مشيرة إلى تسجيل 10 ضحايا جراء انفجار الألغام والمخلفات الحربية.

وقال المدير العام لشؤون الألغام في أربيل، علي عبد الرحمن لكوردستان 24، إن الفرق الهندسية تمكنت خلال العام المنصرم من تطهير مساحة 800,795 متراً مربعاً من الأراضي، بالإضافة إلى فحص 22,150 متراً مربعاً من قبل فرق إزالة المتفجرات (EOD).

حصيلة الألغام والمخلفات التي تم إتلافها:



* ألغام مضادة للأشخاص: 1,614 لغماً.

* ألغام مضادة للدبابات: لغمان (2).

* مخلفات حربية غير منفلقة: 23,163 قطعة.

وأوضح عبد الرحمن أنه تم تطهير 11 حقل ألغام ومنطقة خطرة وإعادتها إلى أصحابها، كما نفذت الفرق 183 مهمة لإبطال مفعول وتدمير الألغام والمخلفات في حدود محافظة أربيل وإدارة سوران المستقلة.

وفي سياق نشاطات التوعية، استفاد 128,468 شخصاً (من الأطفال والشباب والنساء والرجال والطلاب) من حملات الإرشاد حول مخاطر الألغام.

كما تم توزيع 5,416 مادة توعوية شملت منشورات، ملصقات، دفاتر مدرسية، ووسائل إيضاح، بالإضافة إلى نصب لوحات إرشادية في الأماكن العامة

وفيما يخص الخسائر البشرية، كشف مدير شؤون الألغام أن العام الماضي شهد وقوع 10 ضحايا؛ حيث لقي 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة.