بغداد توقف تمدد «الحشد» في الجادرية… صراع على أرض ذهبية على ضفاف دجلة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت السلطات العراقية محاولة هيئة الحشد الشعبي الاستحواذ على قطعة أرض «ثمينة» في قلب الجادرية ببغداد، وسط جدل حكومي حول أحقية التصرف بالعقار ووجهة استخدامه.

ونفى مصدر حكومي، تنازل وزارة الإسكان — المالكة للعقار — لصالح «الحشد»، مؤكداً أن الوزارة ترى أن الموقع مؤهل لأن يتحول إلى متنزه عام ومساحات خضراء مطلة على نهر دجلة.

وأضاف المصدر أن الوزارة أوقفت خطة نقل ملكية 100 دونم إلى الهيئة، بينها 20 دونماً تخص أمانة بغداد، مستندة إلى بيانات التسجيل العقاري والملكية الرسمية.

وتعد الجادرية واحدة من أغلى وأهم مناطق بغداد قيمةً عقارياً وسياسياً، وتشكل مركز ثقل أمني لفصائل وأحزاب نافذة حيث تضم مقرات تابعة لفصائل «الحشد الشعبي» وأحزاب «الإطار التنسيقي»، إلى جانب مجمعات تجارية ومكاتب اقتصادية.

وكان «الحشد» قد أعلن في وقت سابق استكمال إجراءات نقل بعض الأراضي الحكومية إلى قسم الشؤون الهندسية في الهيئة، مؤكداً أن «مواطنين حاولوا الاعتراض عبر وسائل الإعلام».

ويمثل ملف الأراضي الحكومية يمثل بؤرة صراع بين مؤسسات الدولة وتشكيلات سياسية – عسكرية تسعى لتوسيع نفوذها الاقتصادي.