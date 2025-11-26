العراق يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة وهطول أمطار

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، أن طقس يوم غدٍ الخميس سيكون صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار إلى (30-40) كم/س في المنطقة الوسطى مُسببة تصاعد الغبار فيها.

مشيرةً إلى أن درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، إن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 19، دهوك وأربيل 20، نينوى 21، كركوك والأنبار 23، ديالى وصلاح الدين 24، بغداد 25، كربلاء المقدسة وواسط 26، النجف الأشرف وبابل والديوانية وميسان 27، ذي قار والمثنى 28، البصرة 29".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

أما بالنسبة لطقس السبت المقبل، فبحسب البيان، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى و الجنوبية".

وأوضح البيان، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأحد القادم، حيث سيكون الطقس صحواً في المنطقين الوسطى والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية، مع فرصة لهطول زخات مطر تكون رعدية في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".