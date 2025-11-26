سوريا.. انفجار عنيف في ريف إدلب الشمالي

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وقع انفجار عنيف في مدينة كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي، قرب مدرسة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لإجلاء المصابين، وسط استنفار أمني ومحاولات للتحقق من أسباب الانفجار والجهة المسؤولة عنه.

وفقًا لمصادر محلية، فإن الانفجار ناجم عن مستودع ذخيرة تابع لإحدى الفصائل يقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان.