قوى الأمن الداخلي والتحالف الدولي تنفذان عملية أمنية شمال دير الزور.. بمشاركة طائرات مروحية ومسيّرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت بلدة مراط شمالي دير الزور فجر اليوم عملية إنزال جوي نفّذتها قوات التحالف الدولي بالتنسيق مع وحدات خاصة من قوات الأمن الداخلي في مناطق "الإدارة الذاتية"، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيّرة في أجواء المنطقة.

ووفقاً للمصادر، قامت القوات المشاركة بتطويق عدة نقاط خلال العملية قبل أن تلقي القبض على شخصين يُشتبه بانتمائهما إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتأتي العملية في وقت تصاعد فيه نشاط خلايا التنظيم في أرياف دير الزور خلال الأسابيع الأخيرة، حيث نفّذت هجمات مباغتة استهدفت عسكريين ومدنيين على حد سواء.

وسبق أن رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 تشرين الثاني قيام وحدات خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بحملة أمنية واسعة في أحياء مدينة الحسكة، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وجاءت العملية بدعم بري وجوي من قوات "التحالف الدولي"، سبقها إغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة بالكامل، لضمان إحكام الطوق الأمني ومنع فرار أي من المشتبه بهم.

وقد أسفرت الحملة عن اعتقال عدد من المتهمين بالانتماء إلى خلايا التنظيم. حيث جرى نقلهم إلى جهة أمنية.

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان