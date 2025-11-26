حمص تستيقظ على جريمة قتل زوجين.. والسلطات تحقق وسط توتر وانتشار مسلح

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استفاقت مدينة حمص السورية صباح أول أمس على جريمة قتل هزّت الرأي العام المحلي، بعد العثور على جثتين تعودان لرجل وزوجته داخل منزلهما، وقد تزامن الحادث مع كتابة عبارات ذات طابع طائفي في المكان، ما أثار حالة واسعة من الغضب والاحتقان بين السكان.

وقال المواطن طلال الحمصي في تصريح لـ كوردستان24 إن الأهالي عاشوا ساعات من التوتر عقب انتشار الخبر، مضيفًا: الناس خائفة وغاضبة في الوقت نفسه. ما حدث صادم للجميع، ونتمنى الوصول إلى الجناة وتحقيق العدالة سريعًا.

وفي أعقاب الجريمة، شهدت المدينة توترات في عدد من الأحياء، رافقها انتشار مسلح لعشائر بني خالد تعبيرًا عن غضبهم واستنكارهم، الأمر الذي تسبب في احتكاكات محدودة وأعمال شغب شملت تكسير بعض الممتلكات العامة والخاصة، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية لاحتواء الموقف.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين بابا في حديث لـ كوردستان24 وجود خلفية طائفية مثبتة للجريمة.

مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية لم تؤكد بعد هذا الطرح. وقال: المؤشرات الأولية توضح أن الجريمة جنائية بالدرجة الأولى. أما العبارات التي عُثر عليها في المكان فربما كُتبت بغرض التضليل أو إثارة فتنة واسعة في المدينة.

وعلى إثر تطور الأحداث، فرضت السلطات المختصة حظر تجوال مؤقتًا في مدينة حمص، فيما تواصل الجهات الأمنية تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الجناة، وسط حالة استنفار أمني وعسكري لضمان عدم تصاعد التوتر مجددًا.

تقرير: أنور عبداللطيف – كوردستان24 – سوريا