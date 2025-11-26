الرئيس بارزاني يجتمع مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني 2025، في بيرمام، مع سكرتير وأعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا.

وقال مقر بارزاني في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية والتطورات الأخيرة في سوريا.

كما جرى في اللقاء التأكيد على وحدة الصف والتآلف والسياسة المشتركة بين الأطراف الكوردية في سوريا، إلى جانب التشديد على اعتماد أسلوب الحوار والتفاهم بين الأطراف الكوردية والحكومة السورية.