زاخو تحتضن أول معرض دولي للكتاب بمشاركة 65 دار نشر من 11 دولة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكملت مدينة زاخو استعداداتها لاستضافة أول معرض دولي للكتاب، في حدث ثقافي يُعد الأكبر من نوعه في الإدارة المستقلة، إذْ سيجمع المعرض 65 دار نشر من 11 دولة، ليضع زاخو في موقع متقدّم على خارطة المعارض الأدبية في إقليم كوردستان.

وقال منظم المعرض الدولي للكتاب في زاخو، كوفان حسين، في تصريح لموقع كوردستان24، اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إن أول معرض دولي للكتاب في إدارة زاخو المستقلة سينطلق في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2025، ويستمر ستة أيام من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وأوضح حسين أن المعرض سيشهد مشاركة واسعة من 11 دولة و65 دار نشر، إلى جانب دور نشر من شمال وغرب وشرق كوردستان.

وأضاف أن زاخو ستكون، بعد أربيل والسليمانية، ثالث مدينة في إقليم كوردستان تحتضن معرضاً دولياً للكتاب.

وسيقدّم المعرض سلسلة من الفعاليات الفنية والأدبية، إضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية والندوات.

ومن المقرر أن يُقام المعرض في قاعة المعارض الدولية داخل جامعة زاخو.