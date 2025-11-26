لاهور وبولاد شيخ جنكي يمثلان أمام المحكمة الأسبوع المقبل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر مطلع لـ كوردستان24، أن الأسبوع المقبل سيُمثل كل من لاهور شيخ جنكي، بولاد شيخ جنكي، وريبوار حامد حاجي غالي، أمام المحكمة للاستماع إلى أقوالهم.

وأفاد مراسل كوردستان24 في السليمانية، هاوژین جمال، استناداً إلى المصدر نفسه، أن ذلك سيتزامن مع يوم الأحد أو الاثنين من الأسبوع المقبل، حيث سيحضر كل من رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي، وشقيقه بولاد شيخ جنكي، بالإضافة إلى ريبوار حامد حاجي غالي أمام المحكمة.

وأشار مراسلنا إلى أن لاهور وبولاد وريبوار سيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن القضايا التي تم اعتقالهم على خلفيتها.

يُذكر أنّه في ليلة الخميس 21 آب/أغسطس 2025، تحركت قوة كبيرة من الاتحاد الوطني الكوردستاني، تألفت من (الكوماندوز، والأسايش، ومكافحة الإرهاب)، نحو لاله‌زار، مكان إقامة لاهور شيخ جنكي، رئيس جبهة الشعب، وطوقت المكان.

وفي صباح الجمعة 22 آب/أغسطس 2025، اندلعت اشتباكات بين قوات الاتحاد الوطني وقوة العقرب التابعة للاهور شيخ جنكي، وأسفرت المواجهة المسلحة العنيفة التي استمرت لساعات عن مقتل ثلاثة من عناصر الاتحاد الوطني وإصابة 19 آخرين، كما تم اعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد.