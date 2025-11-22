صدور العدد الـ 16 من مجلة "كوردستان بالعربي"

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- صدر العدد السادس عشر من مجلة "كوردستان بالعربي" عن شهر اكتوبر تشرين الأول 2025، والتي تقدم مجموعة من المقالات تسلط فيها الضوء على المواضيع السياسية والاقتصادية والثقافية والتأريخية والنشاطات الكوردية.

ويشارك في كتابة مواد المجلة في عددها الصادر حديثاً، نخبة من الصحفيين والباحثين والكتّاب من دول متعددة، حيث تناول العدد مواضيع استراتيجية تمس حاضر إقليم كوردستان ومستقبله.

ويحتوي العدد الحديث من "كوردستان بالعربي"، أكثر من 30 مادة صحفية ضمن مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والأدب، من بينها:

تقرير بعنوان (سبعة ملايين شجرة.. أربيل نحو عاصمة خضراء)، ويتحدث عن إطلاق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بتاريخ الـ 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، مشروع "الحزام الأخضر" الاستراتيجي حول مدينة أربيل، وذلك بغرس الشجرة الأولى في المشروع الذي يهدف إلى زراعة سبعة ملايين شجرة زيتون وفستق في منطقة دائرية تمتد خلف شارع 150 مترا، وبعرض كيلومترين.

كما يحتوي العدد الجديد على عناوين أخرى منها:

باريس تخلّد البيشمركه في قلبها

أم النور والأزهر في أحضان أربيل

بعد فلسطين.. هل يتحقق السلام من دون حل القضية الكوردية؟

الديمقراطية والسلطوية.. هل تجتمعان؟

نحو مواطنة متساوية في العراق

إقليم كوزموبوليتي

آل سعود والكورد.. قصص من مجالس السياسة

كوردستان تستحدث نظلم تتبع الأدوية إلكترونياً

كنوز كوردستان المعدنية بين الجبال والاستثمار

الخيول الكوردية.. أصالة وتميّز

حكاية موت الأهوار.. برك متقطعة ونزوح جماعي

السماوة.. ذاكرة الموت والمنفى الكوردي

من دهوك إلى ستوكهوام.. رحلة تاريخ وثقافة شعب

متحف الشيخ محمود

جمعية خويبون الكوردية في الوثائق البريطانية

اللغة العربية وآثرها في الأدب الكوردي

النقشبندي ومارتن فان بروينيسن

نداء كاظم: للنحت الكوردي جمال استثنائي

جمال بختيار.. رحلة تكشيلية بين الواقع والخيال

أوراها.. الحارس الأخير للفخاريات في دهوك

أطراف صناعية ترمم آثار الحرب

إيزيدي يعيد الحياة الحياة لكنيسة مهجورة

الثقافة الشعبية الكوردستانية إرث متنوع يقاوم الاندثار

السياحة المظلمة

أول مونديال نسائي في كوردستان

"حيل وميخك".. أنامل تنسج تراثاً عطراً

الذهب الأبيض.. رحلة حصار

أنامل أربيلية

شعر

الحياة البرية

يمكنكم قراءة المجلة إلكترونياً من هنا

كوردستان بالعربي:

"كوردستان بالعربي" مجلة شهرية مستقلة تصدر شهرياً بنسختها الورقية من إقليم كوردستان، إلى جانب موقع إلكتروني ينشر الأخبار والأحداث على مدار 24 ساعة.

تهتم "كوردستان بالعربي" بنشر مجموعة واسعة من المواضيع السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها من المواد الصحفية.

كما تتضمن مقابلات مع شخصيات بارزة في المجتمع الكوردي إلى جانب مقالات رأي يكتبها كتاب وصحفيون يقدمون من خلالها رؤية قيّمة حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة.

وتُعَدُّ المجلة مصدراً معرفياً لكل من يتطلّع إلى اكتساب معلومات حول الجوانب المختلفة المتعلقة بالتاريخ والثقافة والسياسة والنشاطات الكوردية التي ربما لا تكون معروفة على نطاق واسع خارج حدودها.

وتسعى "كوردستان بالعربي" لأن تكون منصة موضوعية للقراء من خلال الجمع بين الصحافة المهنية ووجهات النظر المتنوعة، وتكون مناخاً ملائماً للنقاشات العامة حول ما يجري في المنطقة وخارجها.

وبالإضافة إلى دورها الإعلامي، تعمل "كوردستان بالعربي" بشكلٍ وثيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة داخل المجتمعات الكوردية في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال المقابلات ومقالات الرأي والتقارير الصحفية التي تسلط الضوء على القضايا الملحة كوردياً، تعمل "كوردستان بالعربي" من أجل المساهمة في خلق ظروف مناسبة لأبناء الشعب الكوردي في الخارج لإمكانية الوصول إلى معلومات حول ما يحدث في إقليم كوردستان وما يصعب عليه الاطلاع.