"روميو وجولييت" بنكهة كوميدية.. مسرح مدينة آمد يتألق في مهرجان أنقرة الدولي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ضمن فعاليات مهرجان أنقرة المسرحي الدولي في دورته الثامنة والعشرين، أطل "مسرح مدينة آمد" على جمهور العاصمة التركية بعرضه المسرحي الجديد "روميو وجولييت"، مقدماً معالجة فنية مغايرة للكلاسيكية العالمية وسط إقبال جماهيري لافت.

يواصل مهرجان أنقرة الدولي للمسرح عروضه بمشاركة واسعة من الفرق المسرحية المحلية والدولية، حيث كان "مسرح مدينة آمد" أحد أبرز ضيوف المهرجان لهذا العام.

وقدم الفنانون الكورد رؤية إبداعية مختلفة لرائعة ويليام شكسبير "روميو وجولييت"، طارحين تساؤلاً افتراضياً: "ماذا لو لم يمت العاشقان؟ وكيف ستكون حياتهما الزوجية لو قُدّر لهما البقاء معاً؟".

تحويل التراجيديا إلى كوميديا

وفي تصريح لـ كوردستان 24، أوضح مخرج العمل والممثل المسرحي، أوزجان أتيش، أنهم تناولوا هذه القصة العالمية بأسلوب "البارودي" (المحاكاة الساخرة).

وقال جون: "الجميع يعرف قصة روميو وجولييت، لكننا قدمنا هنا اقتباساً معدلاً. تخيلنا أنهما لم يموتا، بل تزوجا وأنجبا أطفالاً، وكيف أثرت الصراعات العائلية المستمرة على حياتهما اليومية. لقد حولنا الموضوع إلى قالب كوميدي، ونخطط للقيام بجولة عروض واسعة في المستقبل".

افتتاح الموسم في أنقرة

من جانبها، أعربت الممثلة المسرحية نورشن أديغوزال عن سعادتها الغامرة بردود الفعل الإيجابية، مشيرة إلى أنهم اختاروا المهرجان ليكون محطة الافتتاح (البريمير) لموسمهم الجديد.

وقالت أديجوزيل: "كان الشعور مختلفاً ومميزاً. الجمهور تفاعل بحب كبير مع العرض، خاصة وأنهم يميلون للأعمال الكوميدية. زيارتنا لأنقرة كفريق مسرح آمد بعد غياب طويل منحتنا حماساً كبيراً".

تفاعل الجمهور

وقد لاقى العرض استحسان الحاضرين في أنقرة. حيث عبرت "روزان عثمان"، إحدى الحاضرات في العرض، عن إعجابها قائلة: "كانت مسرحية جميلة جداً. إن وجود الفن الكردي، سواء المسرح أو الموسيقى، في العاصمة أنقرة وزيادة هذه الفعاليات هو أمر إيجابي ومهم جداً بالنسبة لنا".

يذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان أنقرة المسرحي الدولي ستستمر حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويشهد عرض 28 مسرحية متنوعة.

تقرير: صديق أوزون – كوردستان24 – أنقرة