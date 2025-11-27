خلية الإعلام الأمني: الجهات التي تقف وراء الهجمات على " كورمور " ستنال جزاءها

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أشارت قيادة العمليات المشتركة، إلى أن "الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات ستنال جزاءها العادل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المتورطين بهذا العمل الغادر والجبان".

وجاء ذلك خلال بيان لخلية الإعلام الأمني، قالت خلاله: " بالساعة 30 :11 من ليل أمس الأربعاء تعرض حقل كورمور في محافظة السليمانية لاستهداف غادر ، مما أدى إلى احتراق احدى الخزانات الرئيسة في هذا الحقل الغازي المهم ، دون خسائر بشرية ".

وأضافت أن الهجوم، "يشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح العراقيين، وهو عمل إرهابي خطير، يهدف إلى عرقلة وتاخير الجهود الساعية لترسيخ الاستقرار الامني والاقتصادي ".

وتابعت: "كما أن هذا الاعتداء له اثار ونتائج سلبية على المنظومة الكهربائية خاصة في محافظتي أربيل والسليمانية وضرر بموارد البلاد ومصادر الطاقة ".

وأكدت أن "الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات ستنال جزاءها العادل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المتورطين بهذا العمل الغادر والجبان".