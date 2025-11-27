اتحاد علماء الدين في كوردستان يُجرّم استهداف "كورمور": عمل إرهابي "محرّم شرعاً"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة أدان فيه الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور"، واصفاً إياه بـ"الجريمة الكبرى" و"العمل المحرم شرعاً" الذي يستهدف قوت المواطنين.

واستشهد الاتحاد في مستهل بيانه بالآية القرآنية ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾، مؤكداً أن الهجوم الذي وقع ليلة أمس لا يندرج فقط في خانة الأعمال الإرهابية والعدائية المجردة من الإنسانية، بل يمثل "استهدافاً لشريان البنية التحتية الاقتصادية، ومحاولة لتعكير صفو الأمن ووضع العراقيل أمام مسيرة التقدم في كوردستان".

وشدد البيان على الموقف الشرعي من هذه الأعمال، موضحاً أنه "وفقاً لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، فإن الإضرار بحياة الناس والمصالح العامة، والعبث بالثروات الوطنية وأرزاق المواطنين، يُعد كبيرة من الكبائر وعملاً حراماً".

واختتم اتحاد العلماء بيانه بالمطالبة بملاحقة الجناة، داعياً الجهات المعنية إلى "كشف الأيادي الخفية التي تقف خلف هذا العمل التخريبي، وتقديم المنفذين إلى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل والرادع، انتصاراً للقيم والأخلاق الإنسانية التي انتهكها هذا الهجوم".

يُعد حقل "كورمور" في قضاء جمجمال (محافظة السليمانية) أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم). يعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.

لم يكن هجوم ليلة أمس حدثاً معزولاً؛ إذ تعرض الحقل لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ (كاتيوشا) والطائرات المسيرة المفخخة خلال الأعوام (2022، 2023، 2024). ورغم تشكيل لجان تحقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل في مرات سابقة، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى طي الكتمان أو تُقيد ضد "جماعات خارجة عن القانون"، وهو ما أشار إليه بيان حركة الإسلام حول "عدم اعتقال المنفذين".

يأتي هذا الهجوم في وقت يسعى فيه العراق وإقليم كوردستان لتعزيز إنتاج الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، مما يجعل لهذه الهجمات أبعاداً سياسية تهدف لعرقلة مشاريع التنمية والاستقلال الطاقي، وفقاً لمراقبين وبيان الحزب الإصلاحي التركماني.