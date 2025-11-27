مجلس القضاء يؤكد عدم تبنيه أو دعمه لأي شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء القادم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عدم وجود أي تبني أو دعم لأي شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء القادم.

وذكر المجلس في بيان أن " مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان وتم خلالها تأبين القاضي المتقاعد، يونس شلاكة مزعل، الذي وافاه الأجل وترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام".

واستعرض رئيس المجلس، بحسب البيان، "دور القضاء في إجراء الانتخابات بموعدها الدستوري، وأشاد بالأداء المتميز لنواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي كاظم عباس والقاضي حسن فؤاد وزملائهم القضاة أعضاء الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون على قرارات هيئة المساءلة والعدالة والهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون التي وردت على قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن تطبيق القانون بالشكل الصحيح".

وأكد المجلس، وفقاً للبيان، "دعوته السابقة للأحزاب والقوى السياسية لاحترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشدداً على "رفضه زج اسم القضاء كمؤسسة أو أشخاص في المداولات الخاصة بتسمية رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى وجه الخصوص تسمية رئيس الوزراء القادم، إذ يؤكد المجلس عدم وجود أي تبني أو دعم أو رأي بخصوص أي شخصية قضائية أو تنفيذية أو سياسية لتولي هذا المنصب كونه شأناً خاصاً بالأحزاب السياسية ولا دخل للقضاء بذلك".