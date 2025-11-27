كاتب: يدمرون حقول الغاز لنعيش مثلهم في الظلام "مثلهم مثل من قاموا بجرائم الأنفال"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدان رابون معروف، الكاتب والنائب السابق في برلمان كوردستان، في مقال له الهجوم على حقل غاز كورمور وقال: "لكي تعيش مثلهم في الظلام، يدمرون حقول الغاز والطاقة".

رابون معروف كتب على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لكي لا تتطور ولا تصبح أمة ودولة، ولا تفكر في شيء آخر، باستثناء قوتك اليومي، يقطعون ميزانية ورواتب موظفيك".

وأضاف أيضاً: "لا يساعدونك لكي تنهض، بل لكي تعيش مثلهم في الظلام، يدمرون حقول الغاز والثروة، ويقولون إن قطع ميزانية ورواتب موظفي كوردستان مشكلة تقنية وبيانات وأرقام، مثلهم مثل أولئك الذين قاموا بالأنفال".

ويُعد حقل "كورمور" في قضاء جمجمال (محافظة السليمانية) أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم). يعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.

لم يكن هجوم ليلة أمس حدثاً معزولاً؛ إذ تعرض الحقل لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ (كاتيوشا) والطائرات المسيرة المفخخة خلال الأعوام (2022، 2023، 2024). ورغم تشكيل لجان تحقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل في مرات سابقة، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى طي الكتمان أو تُقيد ضد "جماعات خارجة عن القانون"، وهو ما أشار إليه بيان حركة الإسلام حول "عدم اعتقال المنفذين".

يأتي هذا الهجوم في وقت يسعى فيه العراق وإقليم كوردستان لتعزيز إنتاج الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، مما يجعل لهذه الهجمات أبعاداً سياسية تهدف لعرقلة مشاريع التنمية والاستقلال الطاقي، وفقاً لمراقبين وبيان الحزب الإصلاحي التركماني.