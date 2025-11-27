بأشد العبارات.. فرنسا تدين الهجوم على حقل "كورمور" الغازي في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدان السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، اليوم الخميس، الهجوم على حقل "كورمور" الغازي في إقليم كوردستان.

وقال دوريل في منشور على منصة (إكس): "أدين بأشد العبارات الهجوم الذي وقع ليلة أمس على حقل غاز كورمور". معرباً عن تضامنه مع المواطنين.

وجدد التأكيد على التزام فرنسا بأمن العراق، وفي هذا الإطار أيضاً تجاه كوردستان.

يُعد حقل "كورمور" في قضاء جمجمال (محافظة السليمانية) أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم). يعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.

لم يكن هجوم ليلة أمس حدثاً معزولاً؛ إذ تعرض الحقل لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ (كاتيوشا) والطائرات المسيرة المفخخة خلال الأعوام (2022، 2023، 2024). ورغم تشكيل لجان تحقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل في مرات سابقة، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى طي الكتمان أو تُقيد ضد "جماعات خارجة عن القانون"، وهو ما أشار إليه بيان حركة الإسلام حول "عدم اعتقال المنفذين".

يأتي هذا الهجوم في وقت يسعى فيه العراق وإقليم كوردستان لتعزيز إنتاج الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، مما يجعل لهذه الهجمات أبعاداً سياسية تهدف لعرقلة مشاريع التنمية والاستقلال الطاقي، وفقاً لمراقبين وبيان الحزب الإصلاحي التركماني.