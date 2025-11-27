المفوضية تعلن إرسال الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إرسال جميع الطعون بالنتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب، أنه "تم إرسال جميع الطعون بالنتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أمس عن إنجاز الردود الخاصة بأكثر من 500 طعن مقدم على نتائج الانتخابات، مؤكدة إرسال وجبات جديدة إلى الهيئة القضائية للانتخابات لغرض البت فيها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، إن "المفوضية أتمت إعداد الإجابات الخاصة بـ (406) طعناً كوجبة أولى، وتم إرسالها إلى الهيئة القضائية للانتخابات"، مبينة أن "الهيئة القضائية ردت (36) طعناً من هذه الوجبة".

وأضافت الغلاي، أن "المفوضية أنجزت اليوم أيضاً الإجابات الخاصة بـ (122) طعناً، وسيتم إرسالها إلى الهيئة القضائية اليوم لغرض حسمها والبت فيها".

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، أن "إجمالي الطعون التي أتمت المفوضية إعداد إجاباتها بلغت حتى الآن (528) طعناً، من أصل (872) طعناً كلياً تم تقديمها".

وكانت المفوضية قد أعلنت، يوم الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، النتائج النهائية للتصويتين العام والخاص، وفتحت باب الطعون لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.