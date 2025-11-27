"آشوريون من أجل العدالة" تدين هجوم كورمور وتدعو بغداد وأربيل لرد حاسم ضد الأجندات الخارجية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أدانت منظمة "آشوريون من أجل العدالة" بشدة، الهجوم المسلح الذي استهدف حقل غاز "كورمور" في إقليم كوردستان يوم أمس (26 نوفمبر)، واصفة إياه بـ"العمل الإرهابي الجبان" الذي تقف خلفه جماعات خارجة عن القانون مدفوعة بأجندات خارجية.

وذكرت المنظمة في بيان صحفي تلقت كوردستان24 نسخة منه، أن استهداف حقل "كورمور" يمثل ضربة للبنية التحتية الحيوية التي تمد المنازل والمصانع بالطاقة، ويهدد بشكل مباشر حياة المدنيين والاستقرار الذي تحقق بصعوبة في المنطقة.

وأعربت المنظمة، المعنية بحقوق الإنسان والتراث الآشوري، عن تضامنها الكامل مع شعب كردستان والكوادر العاملة في الحقل، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يعيد للأذهان حقب التطرف والتدخلات الخارجية التي سعت لزرع الشقاق بين مكونات الشعب العراقي.

وطالب البيان، الذي ذُيّل بتوقيع سام درمو، كلاً من المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بضرورة "التكاتف للرد بحزم وملاحقة الجناة وتفكيك الشبكات غير المشروعة لضمان أمن الطاقة".

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على دعمها للضحايا وعائلاتهم، مشددة على أن "العدالة تقتضي المحاسبة، وأن القوة تكمن في الوحدة لمواجهة من يستغلون الثغرات الأمنية لخدمة مصالحهم".