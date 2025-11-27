بوتين: روسيا ستوقف القتال إذا انسحبت أوكرانيا من أراض تطالب بها موسكو

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو ستوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إن وافقت قوات كييف على الانسحاب من الأراضي التي تطالب بها روسيا.

تأتي هذه التصريحات فيما قدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي خطةً لإنهاء الحرب اعتُبرت على نطاق واسع أنها تلبي إلى حد كبير مطالب الكرملين.

وعدلت الوثيقة نهاية الأسبوع الماضي بعد مشاورات مع الأوكرانيين، ومن المنتظر تقديمها إلى موسكو.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان "إن غادرت القوات الأوكرانية الأراضي المحتلة، سنوقف القتال. إن لم تغادر، سنطردها بالقوة العسكرية".

ولم يحدد بوتين ما إن كان يشير فقط إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا اللتين تعتبران أولوية للكرملين، أو أيضاً إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا في الجنوب.

وأعلنت روسيا في أيلول/سبتمبر 2022 ضمّ هذه المناطق الأربع التي لا تسيطر عليها بشكل كامل.

ونصت النسخة الأولى من مقترح السلام الذي قدمته الولايات المتحدة على تنازل كييف عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك لموسكو، وقد اعتبرها كثيرون في كييف بمثابة استسلام.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة المقترح مع مسؤولين روس.

من جهته، أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني أندريه يرماك عبر تطبيق تلغرام الخميس أن "العمل المشترك بين الوفدين الأوكراني والأمريكي" بشأن الخطة سيستمر "في نهاية هذا الأسبوع".

وكرر بوتين الخميس أن الخطة الأمريكية يمكن أن تُشكل "أساساً لاتفاقات مستقبلية" بين موسكو وكييف.

وأوضح أن إحدى "النقاط الرئيسية" في المفاوضات مع واشنطن ستكون الاعتراف بضم إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم.

وأضاف "نحن بحاجة إلى اعتراف (دولي)، ولكن ليس من أوكرانيا"، مُشككاً مجدداً في شرعية نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد الرئيس الروسي الخميس أيضاً أن لا نية لبلاده لمهاجمة الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن موسكو أعدت "إجراءات رد" اقتصادية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في التكتل.

المصدر: فرانس برس