عزيز أحمد: حقل كورمور تعرّض لـ (11) هجوماً خلال العام الماضي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عزيز أحمد، اليوم الخميس، أن حقل غاز كورمور تعرّض خلال العام الماضي لـ11 هجوماً، أسفر بعضها عن سقوط عدد من الضحايا، إلا أن شركة دانا غاز لم تتوقف واستمرت في الإنتاج، ما مكّن من توفير الكهرباء لملايين المواطنين في الإقليم وبقية مناطق العراق.

وقال عزيز أحمد في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، اليوم الخميس 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: "خلال العام الماضي تعرّض حقل كورمور لـ11 هجوماً، وأسفر ذلك عن وفاة عدد من الأشخاص".

وأوضح أن "شركة دانا غاز واصلت الإنتاج والتوزيع في المنشآت الجديدة ومحطات الغاز، ما مكّن من توفير الكهرباء لملايين المواطنين في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى من العراق".

وأشاد نائب مدير مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان بجهود الشركة وموظفيها على تفانيهم وصمودهم في هذا الوضع الصعب وغير المستقر.

In spite of 11 attacks on Khor Mor and several lives lost last year, Dana Gas has continued to produce — and invest in new facilities and gas, allowing us to keep the lights on for millions of people in the Kurdistan Region and the rest of Iraq.



وتعرض حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان ليلة الأربعاء، لاستهداف، تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

ويُعد حقل "كورمور" في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية أكبر حقل غازي في إقليم كوردستان، وتديره شركة "دانة غاز" الإماراتية (كونسورتيوم بيرل بتروليوم).

ويعتبر الحقل "العمود الفقري" لمنظومة الطاقة، حيث يزود محطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية ودهوك بالوقود اللازم للتشغيل، وتوقفه يعني انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي في الإقليم.

ولم يكن هجوم ليلة أمس حدثاً معزولاً، إذ تعرض الحقل لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ (كاتيوشا) والطائرات المسيرة المفخخة خلال الأعوام (2022، 2023، 2024).

ورغم تشكيل لجان تحقيقية مشتركة بين بغداد وأربيل في مرات سابقة، إلا أن النتائج غالباً ما تبقى طي الكتمان أو تُقيد ضد "جماعات خارجة عن القانون".