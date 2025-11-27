دائرة المنظمات غير الحكومية في كوردستان توجّه نداءً للمنظمات الدولية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت دائرة المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان نداءً إلى المنظمات المحلية والعراقية والدولية لمساندة الإقليم وإدانة الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف حقل غاز كورمور ليلة أمس، محذّرة من أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً لحياة العمال والمواطنين، وتمسّ البنية التحتية الاقتصادية ورفاهية سكان كوردستان.

وأكدت الدائرة، في بيان، اليوم الخميس، أن الهجوم يأتي في وقت حقق فيه إقليم كوردستان تقدماً مهماً في قطاع الطاقة بعد نجاحه في توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، في حين ما تزال مناطق العراق الاتحادي تعاني أزمة كهربائية مستمرة.

ودعت المنظمات الدولية إلى إصدار موقف واضح وبيان رسمي يساهم في وقف مثل هذه الهجمات الإرهابية، مشددة على الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الاستقرار والتنمية.

وفيما يلي نص البيان:

دائرة المنظمات غير الحكومية توجّه نداءً للمنظمات الدولية

بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف ليلة أمس حقل غاز كورمور في إقليم كوردستان العراق، نحن، بصفتنا دائرة المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان، ندعو المنظمات المحلية والعراقية والدولية والعالمية إلى دعم إقليم كوردستان وإصدار موقف حيال هذا الهجوم، الذي يشكل تهديداً لحياة العمال والمواطنين، إضافة إلى كونه استمراراً للهجمات على تقدم البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان ورفاهية شعبه وتقدمه.

لقد تمكّن إقليم كوردستان العراق مؤخراً من تأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة، في خطوة تُعدّ كبيرة ومهمة وجريئة.

ونود الإشارة إلى أن مختلف مناطق العراق الاتحادي، باستثناء إقليم كوردستان، ما تزال تعاني أزمة كهرباء متواصلة.

وبناءً على هذا الإنجاز والبنية التحتية الاقتصادية الناجحة، وانطلاقاً من الدور الحيوي الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني في إيصال الرسائل ودعم الشعوب وتعزيز مسارات النجاح، نناشدكم تقديم الدعم وإصدار بيان رسمي لوقف هذه الهجمات الإرهابية.

إن النهوض بحياة الشعوب ورفاهيتها، ودعم الاقتصاد العالمي، وحماية البيئة، مسؤوليات تقع ضمن مهام منظمات المجتمع المدني، ونأمل أن تضطلعوا بدوركم في هذا الإطار.

دائرة المنظمات غير الحكومية

أربيل

27 تشرين الثاني 2025