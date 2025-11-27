بيشوا هوراماني يطالب بغداد بضمان عدم تكرار استهداف حقل كورمور ومحاسبة المنفذين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الخميس، أن الهجوم الذي وقع ليلة أمس على حقل غاز كورمور رفع عدد الهجمات بالطائرات المسيّرة على الحقل إلى 11 هجوماً، مُلحقاً أضراراً كبيرة بخزان الغاز.

وأكد هوراماني في بيان، أن فرق الحكومة تعمل على مدار اليوم لتقييم تبعات الحادث، مع توقع وضوح الصورة بشكل أدق صباح الغد لتحديد موعد عودة إنتاج الكهرباء إلى مستواه الطبيعي.

وشدد متحدث الحكومة على ضرورة أن تضمن الحكومة الاتحادية عدم تكرار هذه الأعمال، والكشف عن الجهات التي تقف وراءها ومعاقبتها بأشد العقوبات.

وأكد هوراماني أن حكومة إقليم كوردستان لن تتراجع عن مشاريعها الكبيرة، وأن إرادة الشعب وحلمه في البناء أكبر من رغبات الظلاميين.

وفيما يلي نص البيان:

بالهجوم الذي وقع ليلة أمس، يرتفع عدد الهجمات بالطائرات المسيّرة على حقل غاز كورمور إلى أحد عشر هجومًا، وقد ألحق هذا الاعتداء الجبان أضرارًا كبيرة بخزان الغاز. وتستمر فرق حكومة إقليم كوردستان طوال اليوم في تقييم تبعات الحادث، ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أدق صباح الغد، إذ نحتاج إلى بعض الوقت لتحديد موعد عودة إنتاج الكهرباء إلى مستواه الطبيعي. ومع ذلك، نبذل أقصى الجهود لضمان استمرار العمل على مدار الساعة من أجل تعزيز إنتاج الكهرباء.

من الضروري أن تضمن الحكومة الاتحادية عدم تكرار مثل هذه الأعمال، وأن تُكشف الجهات التي تقف وراءها وداعميها، وأن تُفرض عليهم أشدّ العقوبات.

إن حكومة إقليم كوردستان لن تتراجع عن مشاريعها وأعمالها الكبيرة، ولن يُدمر مستقبلنا بأفعال جبانة، وسينتصر النور على الظلام. إرادة شعبنا وحلمه في البناء أعظم من رغبات الظلاميين الهدامة.

بيشوا هوراماني

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025