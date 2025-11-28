بتوجيه من مسرور بارزاني.. إرسال الدفعة الرابعة من مرضى الثلاسيميا الى الخارج لتلقي العلاج

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تنفيذاً لتوجيهات مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، قامت وزارة الصحة فجر اليوم عبر مطار أربيل الدولي بإرسال الوجبة الرابعة من مرضى الثلاسيميا إلى الخارج، وذلك لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم.

وتضم القافلة 52 مواطناً من إقليم كوردستان (بين مرضى ومتبرعين ومرافقين)، حيث جرى إيفادهم بعد استكمال كافة الفحوصات والتحضيرات الطبية والإجراءات العلمية اللازمة. وتتكفل حكومة الإقليم بكافة النفقات المترتبة على ذلك، بما يشمل تكاليف السفر (ذهاباً وإياباً)، الإقامة، الفحوصات، العمليات الجراحية، والعلاجات اللازمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع مخصص لإرسال 140 مصاباً بالثلاسيميا (ممن لديهم متبرع أو ممن يحتاجون لمتبرع) لإجراء عمليات الزرع في مستشفيات عالمية معتمدة وحاصلة على ثقة (JCI) الدولية، وبميزانية مرصودة تبلغ قرابة 11 مليار دينار عراقي.

من جانبه، نقل وزير الصحة رسالة دعم واهتمام رئيس حكومة الإقليم، معرباً عن شكره وامتنانه لسيادته على هذا المشروع الإنساني، ومتمنياً للمرضى الشفاء العاجل والعودة بالسلامة. وأشار الوزير إلى وجود 172 مواطناً حالياً يتلقون الرعاية في المستشفيات المخصصة، مؤكداً أنه سيتم في الأيام المقبلة إرسال الوجبة الخامسة من المرضى ومرافقيهم لنفس الغرض.