شيرواني: كورمور بات البديل الاستراتيجي للغاز الإيراني في ظل "الفيتو" الأمريكي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أوضح سيبان شيرواني أن غاز "كورمور" بات البديل الفعلي للغاز الطبيعي الإيراني بالنسبة للعراق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تسمح باستيراد الغاز من طهران.

وخلال مشاركته في برنامج "حديث اليوم" على شاشة "كوردستان 24"، صرح شيرواني، الفائز بمقعد في البرلمان العراقي، قائلاً: "إن حقل غاز كورمور هو الركيزة الأساسية لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في إقليم كوردستان، فضلاً عن تزويد وسط وجنوب العراق بالطاقة، كما يُعد المصدر الرئيسي لتأمين احتياجات الغاز اليومية للمواطنين".

وأضاف شيرواني: "هناك من يدرك الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لحقل كورمور، لا سيما في هذا التوقيت الذي يمنحه أهمية مضاعفة؛ حيث أصبح غاز كورمور بديلاً للغاز الإيراني في العراق، في ظل الرفض الأمريكي لاستمرار الاستيراد من إيران".

كما أشار إلى أن الحقل يُشكل رافداً مهماً للغاية لإيرادات إقليم كوردستان، خاصة بعد تسليم ملف نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية.

يُذكر أنه في وقت متأخر من مساء الأربعاء، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تعرض حقل غاز "كورمور" في قضاء جمجمال لهجوم بطائرة مسيرة، مما أسفر عن إيقاف عمليات إنتاج الغاز في الحقل وتعليق ضخه إلى جميع محطات توليد الكهرباء.

وفي فجر يوم الخميس، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أكدت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في بيان مشترك، توقف إمدادات الغاز بالكامل إلى محطات الكهرباء نتيجة لهذا الهجوم.