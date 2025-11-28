الامم المتحدة تدين الهجوم على حقل كورمور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدانت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق الهجوم على حقل كورمور للغاز في السليمانية، واصفة الهجوم بانه لا يقتصر على الضرر بالبنية التحتية لاقليم كوردستان، بل يرسل رسائل سلبية ضد النظام الفيدرالي العراقي.

وقالت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بيان لها اليوم الجمعة 28 تشرين الثاني 2025، "تُدين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأشد العبارات الهجوم على حقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية. هذا الهجوم لا يقتصر على الضرر بالبنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان والعراق بأكمله، بل يرسل رسائل سلبية لا سيما ضد النظام الفيدرالي العراقي".

وأضاف البيان، "إن مثل تلك الهجمات على البنى التحتية المدنية أمر غير مقبول وتطالب يونامي السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".

وتابع البيان، "كما تُرحب يونامي بتشكيل السلطات الفيدرالية وحكومة إقليم كوردستان لجنة تحقيق لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة والمساءلة.