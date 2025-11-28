ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في سومطرة الإندونيسية إلى 84

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات وانزلاقات التربة في جزيرة سومطرة في إندونيسيا هذا الأسبوع إلى 84 شخصا، وفق ما أفاد مسعفون الجمعة، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وتعرضت إندونيسيا، إلى جانب ماليزيا وتايلاند المجاورتين، لأمطار غزيرة تسببت في مقتل العشرات في مختلف أنحاء المنطقة في الأيام الأخيرة.

وقال الناطق باسم شرطة شمال سومطرة فيري والينتوكان لوكالة فرانس برس "حتى صباح اليوم، بلغ عدد القتلى 62، فيما أصيب 95 شخصا بجروح، بين خطيرة وطفيفة. لا يزال البحث جاريا عن 65 شخصا على الأقل".

وفي مقاطعة سومطرة الغربية المجاورة، لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم، فيما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين، وفقا لوكالة الكوارث المحلية.

وقال والينتوكان إن السلطات في شمال سومطرة تركز على "عمليات الإجلاء وتقديم المساعدة" مضيفا أن الوصول إلى بعض المناطق والاتصالات لا تزال مقطوعة في شمال سومطرة.

وأعرب عن أمله في أن "يتحسن الطقس حتى نتمكن من نقل المروحية إلى المواقع (الأكثر تضررا)".

في سيبولغا، المدينة الأكثر تضررا، قتل أكثر من 30 شخصا، وفقا له.

كذلك، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في أتشيه، المقاطعة الواقعة في أقصى غرب إندونيسيا، ما أدى إلى حدوث انزلاقات تربة وإجلاء حوالى 1500 شخص، وفقا لوكالة الكوارث المحلية.

وانقطعت أيضا خدمات الكهرباء في أجزاء من المقاطعة، بحسب مراسل في وكالة فرانس برس.

وأفادت شركة الكهرباء التابعة للدولة في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها نشرت أفرادا لاستعادة إمدادات الطاقة تدريجا بعدما أدى فيضانا إلى سقوط برج لنقل الطاقة.

ويتسبب موسم الأمطار الموسمية الممتد بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، بهطول أمطار غزيرة ما يؤدي إلى حدوث انزلاقات تربة وفيضانات وأمراض تنقلها المياه.

وفي وقت سابق من الشهر، قتل 38 شخصا في انزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط جزيرة جاوة، فيما لا يزال حوالى 13 شخصا مفقودين.