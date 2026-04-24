قبضة أمريكية مشددة في هرمز.. هيغسيث يحذر إيران ويضع حلفاء واشنطن أمام واقع جديد

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، في مؤتمر صحفي، أن أمام إيران فرصة قائمة للتوصل إلى "اتفاق جيد وعقلاني"، مشدداً في الوقت ذاته على أن واشنطن لن تتهاون في إجراءاتها العقابية وضغوطها الميدانية.

وصرح هيغسيث بأنه لن يُسمح لأي سفينة إيرانية بالمرور عبر المنطقة، مشيراً إلى أن الحصار المفروض على طهران قد اتخذ أبعاداً دولية ولن يتوقف، بل سيشهد مزيداً من التشدد في الفترة المقبلة. وكشف الوزير الأمريكي عن إجراءات صارمة نُفذت بالفعل، مؤكداً "إعادة 34 سفينة ومنعها من عبور مضيق هرمز حتى الآن".

ووجه هيغسيث رسالة مباشرة إلى القيادة الإيرانية، معتبراً أن "عنصر الوقت لا يصب في مصلحة إيران"، ودعا طهران إلى التصرف بذكاء وحكمة لتجنب المزيد من التصعيد والتبعات الاقتصادية والسياسية.

وفي سياق آخر، تطرق وزير الدفاع الأمريكي إلى ملف العلاقات مع الحلفاء، مؤكداً أن أوروبا وآسيا استفادتا لعقود طويلة من مظلة الحماية الأمريكية. وأعلن هيغسيث بوضوح أن "زمن الحصول على الحماية دون مقابل قد انتهى"، في إشارة إلى ضرورة تحمل الحلفاء لمسؤوليات وأعباء أكبر في الترتيبات الأمنية الدولية.