وسائل إعلام باكستانية: عباس عراقجي يزور إسلام آباد الليلة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر رفيع في الحكومة الباكستانية بأن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيتوجه إلى العاصمة إسلام آباد لبحث ملف الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن مع المسؤولين الباكستانيين.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الجمعة 24 نيسان/أبريل 2026، نقلاً عن المصدر الحكومي، أنه من المقرر أن يصل عراقجي مساء اليوم على رأس وفد دبلوماسي مصغر. وتأتي هذه الزيارة في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق الجولة الثانية من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، والتي تُجرى تحت إشراف ووساطة الحكومة الباكستانية.

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية بعد سلسلة من المباحثات المكثفة التي أجراها فريق الوساطة الباكستاني مع الجانبين الإيراني والأمريكي. ويُنتظر أن تبدأ الجولة الثانية من المفاوضات خلال هذه الزيارة، بهدف التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمات المعقدة التي تشهدها المنطقة.

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن وصول فريق لوجستي وأمني أمريكي "مسبقاً" إلى إسلام آباد، لتأمين الأجواء وتوفير التسهيلات الفنية اللازمة لسير العملية التفاوضية، مما يعكس وجود توجه جدي من الأطراف المعنية لتحقيق اختراق في الملفات العالقة.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية الاستباقية، أجرى عباس عراقجي اليوم اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، والجنرال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني. وتناولت الاتصالات آخر التطورات الإقليمية ومستجدات ملف وقف إطلاق النار، في إطار التنسيق المشترك لضمان نجاح المساعي الدبلوماسية.