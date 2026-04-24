الدفاع المدني في سوران يوجه إرشادات للمواطنين بشأن جمع النباتات الربيعية

أربيل (كوردستان24)- دعا المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة، روەند هاودياني، المواطنين إلى ضرورة الالتزام التام بإرشادات السلامة وتوخي الحذر عند التوجه إلى المناطق الجبلية لجمع النباتات والأعشاب الربيعية.

وصرح هاودياني لموقع "كوردستان 24"، اليوم الجمعة 24 نيسان 2026، بأن رحلات المواطنين إلى الجبال لجني الأعشاب الربيعية مستمرة كما في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن حدود إدارة سوران شهدت هذا العام تسجيل حالتي سقوط من المرتفعات الجبلية فقط حتى الآن.

وأوضح المتحدث تفاصيل تلك الحالات، مبيناً أن الحالة الأولى سُجلت في منطقة "خانەقا بانەسارد" في الثالث من نيسان الجاري، فيما وقعت الحالة الثانية بتاريخ 15 نيسان في حدود ناحية "بلێ"، حيث تعرض أحد المواطنين للسقوط من منحدر جبلي ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف هاودياني أن مديرية الدفاع المدني تحرص سنوياً مع حلول فصل الربيع على تقديم التوجيهات اللازمة للمواطنين الذين يقصدون المناطق الوعرة، حفاظاً على أرواحهم من حوادث التسلق والسقوط.

من جانبها، شددت هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان على الجانب البيئي لعملية جني الأعشاب، مؤكدة على ضرورة عدم اقتلاع النباتات من جذورها، واستخدام السكاكين في قطعها لضمان استدامتها، محذرة في الوقت ذاته من أن أي شخص يخالف هذه التعليمات البيئية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات.