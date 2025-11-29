برلمانية كوردية من شرناخ: زيارة الرئيس بارزاني تاريخية ونأمل أن تكون بوابة للسلام الدائم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعربت عاشة كول البرلمانية عن حزب DEM والمتحدثة بأسمه في ولاية شرناخ بشمال كوردستان(تركيا)، عن سعادتها البالغة بزيارة الرئيس مسعود بارزاني للمشاركة في "الملتقى الدولي الرابع للملا الجزيري"، واصفة الزيارة بأنها حدث "تاريخي ومهم".

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، قالت: "نحن سعداء للغاية بقدوم الرئيس بارزاني وبالاستقبال الشعبي والرسمي الحار الذي لقيه. كنا نتمنى تنظيم فعاليات أضخم تليق بمقامه، واستضافته في قلب مدننا ومقراتنا، لكننا نؤمن بأنه اليوم بين أهله وفي بيته، ولا أحد هنا غريب".

وأشرت معلقة على دلالات الزيارة في هذا التوقيت: "نحن نعيش تجربة جديدة ومهمة اليوم. وكلنا أمل أن تكون زيارة الرئيس بارزاني سبباً لتعزيز الوفاق الداخلي، ودافعاً قوياً نحو حل ديمقراطي للقضية الكوردية، وأن تساهم في ترسيخ دعائم السلام الذي ننشده جميعاً".

وتأتي هذه التصريحات وسط تفاؤل في الأوساط الكوردية والتركية بأن تساهم زيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في دفع عجلة "عملية السلام" الجديدة في تركيا إلى الأمام.