مراسم تشييع وطنية لخامنئي تستمر ثلاثة أيام بدءا من مساء الأربعاء

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)-تبدأ مساء الأربعاء مراسم تشييع وطنية تستمر ثلاثة أيام للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي قاد إيران 36 عاما قبل اغتياله السبت في غارات جوية إسرائيلية وأميركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت "إرنا" نقلا عن بيان صادر عن المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية أنه "ابتداء من الساعة العاشرة من مساء الأربعاء (18,30 ت غ)، سيتمكن المشيعون من إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان قائد الأمة الشهيد في جامع الإمام الخميني الكبير" في طهران.

وسيُدفن علي خامنئي الذي توفي عن 86 عاما، في مدينة مشهد المقدسة في شمال شرق إيران، مسقط رأسه.





المصدر: الوکالات