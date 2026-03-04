وزير الدفاع الإسرائيلي: أي خليفة لخامنئي "سيكون هدفا للاغتيال"

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24) - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، باغتيال أي زعيم إيراني يتم اختياره لخلافة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قُتل بضربات أميركية وإسرائيلية على طهران.

وقال كاتس في منشور على منصة "إكس": "إن أي زعيم يختاره نظام الإرهاب الإيراني لمواصلة قيادة خطة تدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة وقمع الشعب الإيراني، سيكون هدفاً مؤكداً للاغتيال، مهما كان اسمه أو أينما اختبأ".

وكانت السلطات الإيرانية قد أطلقت، الأحد، عملية اختيار خليفة للمرشد علي خامنئي عقب مقتله السبت في هجوم أمريكي إسرائيلي.

ويُذكر أن "مجلس خبراء القيادة" يتولى انتخاب الشخصية التي ستخلف خامنئي، إذ إن من يتولى هذا المنصب يحصل على لقبي "المرشد" و"الولي الفقيه" في البلاد.

وتنص المادة 107 من الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة، المؤلف من 88 عضواً منتخبين من الشعب لمدة ثماني سنوات، يتولى انتخاب المرشد الجديد في حال وفاة أو عجز المرشد عن أداء مهامه، حيث يتألف هذا المجلس من كبار رجال الدين.

ولا يحدد الدستور مهلة زمنية معينة لإتمام عملية الانتخاب، إلا أنه من المتوقع أن يجتمع المجلس في طهران قريباً لبدء عملية التصويت.

ويتم انتخاب المرشد بالاقتراع السري، ويُعلن اسم المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الأعضاء الحاضرين مرشداً جديداً.



المصدر: فرانس برس