محافظ أربيل من "جزيرة بوطان": الأهالي استقبلوا الرئيس بارزاني وكأنهم في "عيد"

أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن زيارة الرئيس مسعود بارزاني إلى مدينة "جزيرة بوطان" في شمال كوردستان، حظيت بترحيب شعبي واسع واستثنائي، واصفاً الأجواء في المدينة بـ"الاحتفالية".

وفي تصريح لـ"كوردستان 24" على هامش الزيارة، قال خوشناو: "سكان المنطقة سعداء للغاية بقدوم الرئيس بارزاني؛ كل من نتحدث معهم من الأهالي يخبروننا بأن هذا اليوم بالنسبة لهم هو بمثابة عيد".

وتطرق محافظ أربيل إلى مشاركة الرئيس بارزاني في المؤتمر الخاص بالشاعر والمتصوف "ملاي جزيري"، مشيداً بالكلمة التي ألقاها الرئيس خلال الحدث، حيث قال: "لقد غاص الرئيس بارزاني بعمق في تفاصيل ومضامين نصوص وكتابات الملا الجزيري، وقدم تحليلاً مستفيضاً لتعبيراته الأدبية، وهو ما كان مبعث سرور وتقدير لدى جميع الحاضرين".

وأضاف خوشناو أن الوفد أجرى جولة شملت المعالم الثقافية والتاريخية في الجزيرة، ومنها "الجامع الأحمر" وعدة مواقع بارزة، لافتاً إلى أن "الشوارع كانت مكتظة بالمواطنين الذين استقبلوا الوفد بحفاوة بالغة".

واختتم محافظ أربيل تصريحه بالتأكيد على "الروح القومية العالية والجميلة" التي لمسها لدى أهالي جزيرة بوطان، مشيراً إلى أن هذا الاستقبال عزز لديهم الشعور بالانتماء القومي، ومعرباً عن سعادته بالتواجد في خدمة أهالي تلك المنطقة.

