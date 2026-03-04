بمشاركة 200 طائرة.. إسرائيل تعلن شلّ القدرات الصاروخية الإيرانية

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، عن البيانات الرسمية لنتائج العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "زئير الأسد" (Roaring Lion)، مؤكداً تنفيذ أكبر هجوم جوي متزامن في التاريخ العسكري بمشاركة مئات الطائرات المقاتلة، واستهداف مراكز حيوية في العمق الإيراني.

وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن الجيش، فإن العملية التي استمرت من 28 شباط/فبراير وحتى يوم أمس الثلاثاء 3 آذار/مارس 2026، شهدت مشاركة 200 طائرة مقاتلة في هجوم جوي واحد، وهو الأكبر من نوعه تاريخياً. وأشار البيان إلى أن سلاح الجو نفذ 700 طلعة قتالية خلال الـ 24 ساعة الأولى من العملية، مما أدى إلى فرض السيطرة الجوية على سماء العاصمة طهران.

وعلى صعيد الخسائر الميدانية، كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 47 قائداً ومسؤولاً رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني خلال الغارات. كما تضمنت الحصيلة تدمير وإخراج 600 موقع عسكري عن الخدمة، شملت أكثر من 150 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية، ونحو 200 منظومة للدفاع الجوي، وتنفيذ 60 غارة جوية استهدفت مراكز صاروخية استراتيجية في غرب إيران.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نجاح الدفاعات الجوية والقوات الجوية في اعتراض وتدمير أكثر من 50 طائرة مسيرة انتحارية أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، مؤكداً أنه تم إسقاطها جميعاً قبل وصولها إلى أهدافها.

تأتي هذه البيانات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، وسط صمت رسمي من الجانب الإيراني حيال الحصيلة النهائية لهذه الهجمات.