الدفاع الكويتية تعلن اعتراض "هجمات معادية" وسقوط حطام فوق منزل مواطن

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، فجر اليوم الأربعاء 4 آذار/مارس 2026، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية التي استهدفت البلاد.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، سعود عبد العزيز العطوان، في بيان صحفي، أن الدفاعات الجوية أحبطت "هجمات معادية" بنجاح. وأوضح العطوان أنه نتيجة لعملية التصدي، سقطت شظايا وبقايا الطائرات المسيرة والصواريخ فوق منزل أحد المواطنين، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية.

وأكد المتحدث الرسمي أن القوات المسلحة الكويتية تواصل أداء مهامها بكل يقظة، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات التدبيرية والوقائية اللازمة لحماية أرض الوطن، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

واختتم العطوان بيانه بالتشديد على أن القوات المسلحة تظل الصمام الضامن لسيادة واستقرار دولة الكويت وأمنها الوطني.