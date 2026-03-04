سلسلة هجمات تستهدف مقار الحشد الشعبي في ثلاث محافظات عراقية

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني عراقي، فجر اليوم الأربعاء 4 آذار/مارس 2026، بتعرض عدة مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي لسلسلة هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة في محافظات المثنى والأنبار وديالى، مما أسفر عن وقوع قتيل وجرحى.

وأوضح المصدر في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن صواريخ استهدفت المنطقة الصحراوية في محافظة المثنى بالقرب من مدينة السماوة. وأشارت التقارير الأولية إلى أن القصف أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي بجروح متفاوتة.

وفي محافظة الأنبار (غرب البلاد)، كشف المصدر عن استهداف مقر للحشد الشعبي في منطقة "عكاشات" التابعة لقضاء القائم الحدودية. وبينما لم تتضح طبيعة الهجوم بشكل قطعي بعد، إلا أن المعلومات الأولية ترجح تنفيذه إما عبر طائرة مسيرة أو بواسطة قصف صاروخي.

أما في محافظة ديالى، فقد تعرض مقر آخر للحشد الشعبي لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية. وأكد المصدر الأمني أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر القوة المتواجدة في الموقع.

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم تصدر السلطات العراقية أو هيئة الحشد الشعبي بياناً رسمياً يوضح تفاصيل أدق حول حجم الخسائر، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات المنسقة.