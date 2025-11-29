الجربا يستنكر "إساءة الصندوق" بحق الكورد ويعدد رموزهم التاريخية

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شن رئيس "تيار الغد السوري"، أحمد العاصي الجربا، هجوماً لاذعاً على ما وصفها بـ"التصرفات الغوغائية" التي تستهدف المكون الكوردي في سوريا، مستنكراً حادثة رفع "صندوق مسح الأحذية" (صندوق البويا) من قبل أحد المتظاهرين كرمز للإساءة، واصفاً إياها بـ"العمل المشين والمدان".

وفي بيان شديد اللهجة صدر اليوم السبت، حذر الجربا من استمرار ما سماه "هتك الأعراض وضرب العيش المشترك بلا استحقاق"، موجهاً رسالة إلى من وصفهم بـ"الجهلة" بضرورة قراءة التاريخ جيداً قبل الإقدام على تصرفات تثير النعرات.

دفاع بالتاريخ والرموز

ورد الجربا على الإساءة الرمزية بتعداد قائمة من الرموز التاريخية والدينية والثقافية الكوردية التي أثرت في تاريخ المنطقة والأمة، قائلاً: "ليس صندوق البويا رمزاً لأهلنا الكورد الأباة؛ بل رمزهم الناصر صلاح الدين الأيوبي فخر الأمة، وملهمهم الملا مصطفى بارزاني ونجله الرئيس مسعود بارزاني".

واستحضر الجربا في بيانه شخصيات كوردية بارزة أخرى مثل "بدرخان بك، والشيخ سعيد بيران، وقاضي محمد، والزعيم إبراهيم باشا الملي"، مشيراً إلى أن كبار المفسرين كـ"ابن سيرين" وأمير الشعراء "أحمد شوقي" هم من أصول كوردية، ناهيك عن علماء الدين الذين هاجروا إلى الجزيرة السورية ونشروا التسامح مثل "الشيخ أحمد الخزنوي".

دعوة لضبط النفس

وتساءل الجربا في ختام بيانه عما إذا كانت هذه "الاستعراضات المسيئة" ستستمر، داعياً الأطراف المعنية إلى "تقوى الله في قيادتهم السياسية وفي الشعب"، والتوقف عن تصرفات تشعر السوريين بـ"العار"، مستشهداً بالآية القرآنية التي تدعو للتعامل بالحسنى مع الجاهلين.

تأتي تصريحات الجربا رداً على مقاطع فيديو انتشرت مؤخراً (في سياق أحداث مفترضة لعام 2025 بحسب نص البيان) تظهر متظاهرين يرفعون "صندوق مسح الأحذية" في إشارة نمطية مسيئة تُستخدم أحياناً للتنمر العنصري ضد الكورد، في محاولة للتقليل من شأنهم الاجتماعي، وهو ما أثار موجة غضب واسعة.

يذكر أن أحمد الجربا هو سياسي سوري بارز ينحدر من مدينة القامشلي (الجزيرة السورية)، وشيخ عشيرة شمر، يرأس "تيار الغد السوري" وسبق له رئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. يُعرف بعلاقاته الجيدة مع إقليم كوردستان العراق وقيادته، ومواقفه التي غالباً ما تدعو للتهدئة والتعايش بين العرب والكورد في منطقة الجزيرة.