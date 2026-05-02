واشنطن تُسرّع صفقات أسلحة بـ 8 مليارات دولار لدول في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانات صدرت يوم امس الجمعة 1 ایار/مایو، أن إدارة الرئيس ترامب قررت تسريع صفقات أسلحة بمليارات الدولارات لكل من إسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقات أكثر من 8 مليارات دولار؛ حيث تشمل توريد أنظمة دفاع جوي متطورة للكويت وقطر، وصواريخ موجهة بالليزر لكل من قطر والإمارات وإسرائيل.

وتتضمن الصفقة الموجهة لقطر صواريخ من طراز "باتريوت"، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة بعدما كشف تقرير صادر في نيسان/أبريل عن "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن المخزونات الأمريكية من هذه الصواريخ قد استُنزفت بشكل حاد نتيجة أسابيع من المواجهة المستمرة مع إيران.

وفي تبريرها للجوء إلى خيار تجاوز الرقابة البرلمانية (الكونغرس) للموافقة على هذه الصفقات، ذكرت البيانات أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، "حدد وقدم تبريراً مفصلاً لوجود حالة طارئة تستدعي البيع الفوري" لهذه الأسلحة إلى الدول المذكورة.

ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب مع إيران؛ إذ دأبت الإدارة الأمريكية على استغلال "صلاحيات الطوارئ" لتجاوز مراجعة الكونغرس لصفقات السلاح. ففي أوائل آذار/مارس الماضي، اتخذت الخارجية قراراً طارئاً ببيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل بشكل فوري. وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، أعلن روبيو حالة الطوارئ لتعجيل صفقة بمليارات الدولارات للإمارات والكويت، شملت دعماً جوياً وذخائر للأردن.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة