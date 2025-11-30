أربعة قتلى و10 جرحى بإطلاق نار في كالفورنيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة بجروح بإطلاق نار في كالفورنيا ليل السبت، بحسب ما أعلنت الشرطة الأميركية التي وصفت الحادثة بأنها "مستهدفة".

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هواكين على شبكات التواصل الاجتماعي "استُهدف حوالى 14 شخصا بإطلاق نار وتأكد مقتل أربعة ضحايا"، مضيفا بأن المعلومات ما زالت محدودة.

وذكر المصدر بأن محققين "يعملون على تحديد ملابسات هذه المأساة".

وأضاف "تدل أولى المؤشرات على أنها قد تكون حادثة مستهدفة ويبحث المحققون في جميع الاحتمالات".

وأفادت الشرطة "نحضّ أي شخص لديه معلومات أو تصوير مسجّل أو لربما كان شاهدا على أي جزء من هذه الحادثة على الاتصال بمكتب قائد شرطة مقاطعة سان هواكين فورا".

وذكر مكتب حاكم كالفورنيا غافين نيوسوم بأنه تلقى إحاطة بشأن عملية إطلاق النار.