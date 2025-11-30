الحرس الثوري: لم نطلق صواريخ باتجاه إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نفى الحرس الثوري الإيراني، خبراً عن إطلاق صواريخ من خرم آباد وإيلام وكرمانشاه باتجاه إقليم كوردستان.

وقالت وكالة أنباء "مهر" : "بعدما تم تداول خبر هجوم صاروخي للحرس الثوري الإيراني على مناطق في إقليم كوردستان، عبر بعض المصادر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي الإيرانية ليلة أمس، نفى مصدر مطلع في الحرس الثوري صحة هذا الخبر".

جاء هذا النفي بعد أن تداولت أنباء، مساء السبت، أفادت بأن سلاح الجو الإيراني شن هجمات على مواقع حيث نقل موقع "عرشي أونلاين" الإيراني أن "الحرس الثوري يهاجم حالياً مناطق في إقليم كوردستان".

وكان مصدر أمني عراقي، نفى مساء السبت حدوث أي قصف إيراني في إقليم كوردستان، كاشفا في الوقت ذاته عن وجود مناورات عسكرية إيرانية تجري بالقرب من الحدود.

وأكد المصدر في تصريح صحفي أن "ما يجري هو مناورات داخل الأراضي الإيرانية"، موضحا أن "إيران تقوم بتجربة صاروخية وتجري مناورات ضمن أراضيها".

وشدد المصدر على أن "الحديث عن استهداف الإقليم غير صحيح"، نافيا بشكل قاطع "أي خرق في المجال الجوي العراقي"، وفق المصدر.