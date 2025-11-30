نيجيرفان بارزاني يستقبل قنصل جمهورية التشيك الجديد في كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، القنصل العام الجديد لجمهورية التشيك في الإقليم ، لوکاس گیوریچ. وهنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق وأعرب عن دعمه لنجاح مهمته.

ووجّه نيجيرفان بارزاني شكره لجمهورية التشيك على مساعداتها للإقليم، مبدياً رغبة كوردستان في تطوير العلاقات مع جمهورية التشيك.

من جانبه، أدان القنصل العام التشيكي الجديد الهجوم على حقل كورمور.

كما أعرب عن سروره بتولي المهمة، مؤكداً العمل على تطوير العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان في جميع المجالات، لا سيما توسيع التعاون بينهما في المجال الاقتصادي.

وفي جزء آخر من اللقاء، ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة بشكل عام وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.