الهيئة القضائية للانتخابات في العراق تحسم 428 طعناً من أصل 853

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن الهيئة القضائية للانتخابات حسمت 428 طعناً من أصل 853، فيما تبقى 425 طعناً سوف يتم حسمها خلال قادم الأيام.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الخميس الماضي، إرسال جميع الطعون بالنتائج إلى الهيئة القضائية للانتخابات.

وفي وقتٍ سابق، قالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، إن "المفوضية أتمت إعداد الإجابات الخاصة بـ (406) طعناً كوجبة أولى، وتم إرسالها إلى الهيئة القضائية للانتخابات".

مبينة أن "الهيئة القضائية ردت (36) طعناً من هذه الوجبة".

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، أن "إجمالي الطعون التي أتمت المفوضية إعداد إجاباتها بلغت حتى الآن (528) طعناً، من أصل (872) طعناً كلياً تم تقديمها".

وكانت المفوضية قد أعلنت، يوم الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، النتائج النهائية للتصويتين العام والخاص، وفتحت باب الطعون لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.