أصداء زيارة الرئيس بارزاني لـ شرناخ في الصحافة التركية

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حظيت زيارة الرئيس بارزاني إلى جزيرة بوتان ومشاركته في سيمبوزيوم عن الشاعر الكوردي ملا أحمد الجزيري، بتغطية واسعة في الإعلام التركي.

الصحف ركزت على أهمية توقيت الزيارة والرسائل السياسية والاجتماعية ورسائل السلام التي حملها الرئيس بارزاني:

- صحيفة "شرناخ خبر": زيارة الرئيس بارزاني إلى شرناخ، كانت زيارة تاريخية لمدينة تاريخية، هذا المشهد كان حلماً للشعب الكوردي، وقد تحقق، حيث جرى استقبال الرئيس بارزاني بحفاوة كبيرة".

- صحيفة "بيرغون": الرئيس مسعود بارزاني تحدث في شرناخ عن عملية السلام، وعبّر عن سعادته وشكر جميع الأطراف الكوردية على بدء العملية.

- موقع "T24": وفد حزب الشعوب الديمقراطي كان حاضراً في استقبال الرئيس بارزاني. عائشة غول دوغان انتقدت منظمي الندوة لأن رؤساء البلديات لم يُدعوا، وتمكن البرلمانيون من الحضور في اللحظات الأخيرة فقط.

- جريدة "نوروز": قال الرئيس مسعود بارزاني، "نحن ندعم عملية السلام ونفرح ببدء العملية. من أجل فتح طريق السلام، أشكر رئيس جمهورية تركيا والسيد أوجلان".

- جريدة "يني بيرليك": عبّر الرئيس بارزاني عن سعادته بعملية السلام وقال: "ما بوسعنا، سنفعله. هذه المرة بدأت العملية بشكل مخطط ومنظم، وآمل أن تحقق نتائج جيدة."

جميع الوكالات التركية غطت الزيارة. ونشرت وكالة "إيها" أن الرئيس بارزاني زار المناطق التاريخية.